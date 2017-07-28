Автомобилисты нашли альтернативный путь объезда разведенных мостов. И встали

Петербургские автомобилисты предпочли альтернативный путь объезда центрального участка ЗСД. Вероятно, не зная о том, что на время дневной разводки мостов 28 июля (и 30 тоже) движение по магистрали будет бесплатным, водители решили проехать по Большеохтинскому мосту. И предсказуемо оказались в пробках.

Заторы образовались на набережных (Свердловской, Кутузова, Синопской), улицах (Тульской и Якорной), на самом Большеохтинском и на всех прилегающих улицах. Водители шутят, что скорость движения слишком мала – когда человек доедет до перекрестка, «выйдет 8-й сезон «Игры престолов».

Добавим, что ЗСД сегодня тоже популярен, но не так. Там на развязке на Васильевском острове, пробка меньше и скорость движения варьируется от 3 до 10 километров в час. Плотно и на Наличной улице.

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