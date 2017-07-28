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28.07.2017 10:49

Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра»

Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра», который входит в тридцатку крупнейших финансовых организаций России. Об этом 28 июля сообщается в инсайдерской информации ЦБ. Ранее регулятор ввел в «Югре» временную администрацию.

Напомним, 10 июля ЦБ ввел в банк «Югра» временную администрацию и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца. 19 июля Генпрокуратура выразила протест в связи с действиями ЦБ и предложила приостановить страховые выплаты вкладчикам «Югры». ЦБ принял решение начать выплаты в ранее запланированный срок — 20 июля. Агентство по страхованию вкладов оценивало общий объем выплат вкладчикам банка в 169,2 млрд руб. По данным на 24 июля банки-агенты, в числе которых Сбербанк, ВТБ24 и Россельхозбанк, выплатили вкладчикам «Югры» почти половину этой суммы.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск банка «Югра», оспаривающий приказы Центрального банка, 15 августа.


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28.07.2017 10:04

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28.07.2017 10:04
Банк «Санкт-Петербург» объявляет об установлении цены размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» объявляет об окончании приема заявок в рамках букбилдинга на размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций.
27.07.2017 12:29
Банк «Санкт-Петербург» значительно нарастил долю бесконтактных платежей
В первом полугодии 2017 года Банк «Санкт-Петербург» нарастил долю бесконтактных транзакций до уровня 33%. Основным драйвером роста стали инновационные платежные сервисы Apple Pay и Samsung Pay
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
26.07.2017 15:05
Электронный больничный становится реальностью
С 1 июля 2017 года медицинские организации вправе по выбору пациента и с его письменного согласия выдавать больничный лист на бумажном носителе либо в виде сформированного и размещенного в информационной системе ФСС России электронного документа
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.07.2017 11:54
Банк «Санкт-Петербург» и Солнцевский угольный разрез заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Солнцевский угольный разрез», входящий в Восточную Горнорудную Компанию, заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.07.2017 13:42
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«LEGENDA Героев»
12.07.2017 13:43
Комплекс «LEGENDA ГЕРОЕВ» получил еще одну аккредитацию
Теперь покупатели квартир в smart-комплексе «LEGENDA Героев» смогут воспользоваться выгодной ипотечной программой от «ПРОМСВЯЗЬБАНКА».
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12.07.2017 11:56
Программа лояльности Банка «Санкт-Петербург» получила две премии
В рамках IV ежегодного «ICXC Loyalty Marketing Forum 2017: Советы победителей» - прошла церемония награждения победителей Национального конкурса в области маркетинга лояльности Loyalty Awards Russia 2017.
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12.07.2017 10:47
Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую полугодовую прибыль за последние 6 лет
Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 1 полугодие 2017 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).
Банк «Санкт-Петербург»
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Банк «Санкт-Петербург» запустил программу рефинансирования ипотеки. В рамках программы можно получить кредит для рефинансирования ипотеки, оформленной в другом банке, под 11.5% годовых на срок до 25 лет.
ГК «Эталон»
10.07.2017 11:22
Подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало отчет о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по международной шкале на уровне «В+». Одновременно были подтверждены краткосрочный рейтинг по международной шкале на уровне «B», а также прогноз на уровне «стабильный».
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