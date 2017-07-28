Убедительным аферистам добавили эпизод с обманутой на 300 тысяч пенсионеркой

Подозреваемым в мошенничестве уже более чем на миллион рублей петербуржцам в дело добавили еще триста тысяч. На этот раз пожилая женщина спасала от мнимой тюрьмы внука.

Об этом сообщает Главное управление МВД по городу и Ленобласти 28 июля. Расследуя уголовное дело о мошенничестве с деньгами петербуржцев, которые пытались спасти родственников от наказания за якобы совершенные теми преступления, полицейские выяснили, что за задержанными в июне аферистами числится еще один эпизод. 15 апреля из-за злоумышленников накоплений лишилась пенсионерка, живущая в 18-м доме по улице Пограничника Гарькавого. Незнакомцы убедили женщину в том, что ее внуку грозит уголовное преследование, и предложили избежать правосудия за триста тысяч.

Как ранее писала «Фонтанка», оперативники уголовного розыска задержали троих мужчин. Кроме спасавшей внука пенсионерки, от их действий пострадали петербуржец, который отдал полмиллиона рублей и три тысячи долларов за сына, и женщина, «выкупившая» мужа еще за 800.