Разведенные днем мосты Петербурга свели навигаторы с ума

Непривычное время разводки мостов сказалось не только на автомобилистах, но и на навигации. Так, Университетская набережная, по данным карт, к 10 часам утра 28 июля встала в глухой пробке. Скорость движения не превышала 5 – 7 километров в час. А вот оказавшийся на месте журналист наблюдал совсем другую картину – улица оказалась свободна, несмотря на, казалось бы, час пик.

Обратная ситуация была замечена на Свердловской набережной. Там дорога была как бы свободна, а на деле скопилась пробка.

В данный момент, если верить картам, водители активно пользуются возможностью бесплатно проехать по центральному участку ЗСД.

Подробности и фоторепортаж – на «Водителе Петербурга».

Напомним, что репетиция парада ко Дню ВМФ уже проходит в Петербурге. Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что Благовещенский и Дворцовый мосты развели раньше, чем обещали.