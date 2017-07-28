Прокуратура рассказала, в чем обвиняют дочь экс-президента Узбекистана Каримова

Генпрокуратура Узбекистана раскрыла подробности расследования в отношении дочери бывшего президента страны Ислама Каримова Гульнаре. Как сообщает ведомство 28 июля, ее обвиняют по шести статьям республиканского УК: о мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Следствие выявило в 12 странах активы преступной группы, в связях с которой обвинили дочь бывшего президента Узбекистана. В частности, в России — это $ 6 млн, пентхаус в московском жилом комплексе «Камелот», особняк в массиве «Рублевка» и восемь квартир также в столице, в Ялте — гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более $ 2 млн. Компетентным органам 12 государств Узбекистан направил постановление об аресте активов.

Впервые информация о причастности дочери Ислама Каримова к коррупционным сделкам появилась в 2012 году: тогда имя Гульнары Каримовой прозвучало в связи с расследованием дела о возможных взятках, которые якобы выплатила финско-шведская телекоммуникационная компания TeliaSonera при выходе на рынок Узбекистана. В 2013 году выяснилось, что подобное дело в отношении дочери бывшего президента Узбекистана расследует и швейцарская прокуратура. В доме Каримовой в Женеве прошел обыск, после чего были арестованы ее счета на сумму более 800 млн швейцарских франков. В сентябре 2014 года Гульнара Каримова была объявлена в розыск, а Генпрокуратура Узбекистана возбудила в отношении нее уголовное дело. В 2015 году Ташкентский областной суд приговорил Гульнару Каримову к пяти годам ограничения свободы. Тогда же около 60 сотрудников Ферганского нефтеперерабатывающего завода, Ферганского маслозавода и завода «Кувасойкварц» были признаны причастными к финансовым махинациям и незаконному присвоению активов.