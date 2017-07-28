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28.07.2017 10:06
2 Комментариев

Кокорин будет капитаном

Очередной гол Александра Кокорина, удушающая жара и загадочные аргентинцы: «Зенит» одержал предсказуемую победу над израильским клубом «Бней Иагуда». «Фонтанка» попыталась понять, значит ли что-то этот результат.
Кокорин будет капитаном

Накануне матча болельщики «Зенита» обсуждали в соцсетях: какой состав нужно отправить в Израиль. Ситуация у Манчини непростая: с одной стороны, перед сезоном была объявлена задача выиграть Лигу Европы. С другой стороны – 6 августа матч со «Спартаком», который чемпион. А задачу вернуть золотые медали новые начальники «Зенита» тоже упоминали. «Зенит» смог поменять домашний и выездной матчи местами: так-то в четверг «Зенит» должен был бы играть в Петербурге.

В старте в Израиле вышли некоторые футболисты, о которых в Петербурге уже стали забывать. После матча Роберто Манчини сказал, что у «Зенита» много игроков. Этим итальянец, видимо, объяснил появление в старте Хави Гарсии, Юрия Жиркова, Александра Ерохина, Александра Анюкова и Дмитрия Полоза.

Понятно, что в настоящий момент «Зенит» переживает глобальную перестройку. Важная деталь: Артем Дзюба, который в предыдущем матче был заменен и который, уходя на замену, то ли пожал, то ли не пожал Роберто Манчини руку, остался в запасе. А у Мирчи Луческу Дзюба был капитаном. 

Опорная зона в Израиле была сверстана с листа: на сборах Хави Гарсия играл центрального защитника, звучали слухи о его аренде в «Бордо», с Ерохиным даже в товарищеских матчах Гарсия не пересекался. Дмитрий Полоз впервые вышел с первых минут, и временами казалось, что товарищ Александра Кокорина по детско-юношескому футболу не знает, что делать на поле. К тому же в Израиле было почти +30.

«Зенит» провел третий неудачный первый тайм в новом сезоне. Команда явно не сразу понимает, что от нее хочет Манчини с блокнотиком. Но при этом видно, что работа ведется. Во втором тайме после работы с блокнотом Манчини сделал три замены. Победный гол Кришито после углового забил уже после первой замены: сперва на поле вышел Себастян Дриусси, затем – Леандро Паредес, затем – Артем Дзюба.

Интересная деталь: все трое на поле не отметились ничем. Понятно, что в предыдущих матчах Паредес и Дриусси были заметны, в игре против «Рубина» Дриусси сделал победный дубль. Но в той же субботней игре второго тура Дриусси ничего, кроме подставленной дважды левой ноги, не сделал. Да, голы были знатные, но больше Дриусси в кадр не попадал и откровенно искал себя на поле.

Другое дело – Александр Кокорин. Явно, Сергей Фурсенко нашел нужные слова. Кстати, после игры с «Рубином» именно Кокорина, не Дриусси, отмечал новый-старый президент «Зенита». Я смотрел матч в компании большого числа сильно пьяных симпатичных молодых и не очень людей, и все они требовали замены Кокорина в перерыве. 

Как я удивлялся их наивности: очевидным образом Кокорину выписана роль нового героя нового «Зенита». Мы уже обсуждали, что у связки Кокорин-Дзюба стоит задача от Манчини забить 35 мячей. 

Обратите внимание: в активе обаяшки Дзюбы пока печальный ноль. У Кокорина – 2+1 в трех играх подряд. После матча в Инстаграме Кокорин посвятил свой гол и победу «Зенита» легенде московского «Динамо» Валерию Маслову, который скончался в четверг. Совсем недавно в соцсетях Кокорина мелькали сюжеты других жанров. Напомним, на сборах у Манчини Кокорин выходил с капитанской повязкой.

Ясно, что ничего не ясно: «Бней Иугаду» даже обсуждать нечего, это команда – при всем уважении к израильским львам – даже не из турнира автобусной остановки. «Зенит» сыграл 270 минут с хвостиком официальных минут в новой сборке. Очевидно, что мы наблюдаем за перезапуском карьеры Кокорина. Очевидно, что мы прощаемся с Жулиано. Очевидно, что непонятно, зачем купили сына эквадорского адмирала Кристиана Нобоа – не в честь же дня ВМФ. Ясно, что 8 человек на 2 позиции в центре поля – это временное решение. 

Интересно, что установку перед выходом на поле Дзюбе делал не Манчини, а Тимощук. По слухам, «Зенит» купил еще одного аргентинца – Эмилиано Ригони. Ригони по уму должен играть на флангах, где уже как бы присутствуют Олег Шатов, Полоз, Кокорин. В этой расстановке не очень понятно, где должны играть Дзюба и Жулиано.

Да, мы согласны: очень много вопросов. Но есть и плюсы: «Зенит» сейчас играет 3 матча в 7 дней. Так что уже совсем скоро в ингерманландском дерби мы увидим новый ход Манчини и, как водится, сделаем очередные далекоидущие выводы.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (2)
LTrack
28 июля 2017 г. 10:41
Нормально все выглядит. И контуры будущей игры понятны. И, главное, логика главного тренера, при определении состава. После ужасного прошлого сезона, когда ничего этого не было (ни игры, ни логики), на этот "Зенит" УЖЕ хочется смотреть. Понравилось: попытка играть в быстрый пас, уменьшение числа пасов назад, попытки индивидуального обыгрыша, стандартные положения (это уже становится главной угрозой для соперников), хорошая форма Кокорина. Не понравилось: мало остроты с игры, не после стандартов.
Савва Морозов
28 июля 2017 г. 10:15
пока всё выглядит — как УГ. Если Гончаренко прививает культуру паса, а Бердыев "пошёл от печки" — начал с построения обороны, то Манчини лишь наполняет полузащиту.
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