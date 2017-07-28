Кокорин будет капитаном

Очередной гол Александра Кокорина, удушающая жара и загадочные аргентинцы: «Зенит» одержал предсказуемую победу над израильским клубом «Бней Иагуда». «Фонтанка» попыталась понять, значит ли что-то этот результат.

Накануне матча болельщики «Зенита» обсуждали в соцсетях: какой состав нужно отправить в Израиль. Ситуация у Манчини непростая: с одной стороны, перед сезоном была объявлена задача выиграть Лигу Европы. С другой стороны – 6 августа матч со «Спартаком», который чемпион. А задачу вернуть золотые медали новые начальники «Зенита» тоже упоминали. «Зенит» смог поменять домашний и выездной матчи местами: так-то в четверг «Зенит» должен был бы играть в Петербурге.

В старте в Израиле вышли некоторые футболисты, о которых в Петербурге уже стали забывать. После матча Роберто Манчини сказал, что у «Зенита» много игроков. Этим итальянец, видимо, объяснил появление в старте Хави Гарсии, Юрия Жиркова, Александра Ерохина, Александра Анюкова и Дмитрия Полоза.

Понятно, что в настоящий момент «Зенит» переживает глобальную перестройку. Важная деталь: Артем Дзюба, который в предыдущем матче был заменен и который, уходя на замену, то ли пожал, то ли не пожал Роберто Манчини руку, остался в запасе. А у Мирчи Луческу Дзюба был капитаном.

Опорная зона в Израиле была сверстана с листа: на сборах Хави Гарсия играл центрального защитника, звучали слухи о его аренде в «Бордо», с Ерохиным даже в товарищеских матчах Гарсия не пересекался. Дмитрий Полоз впервые вышел с первых минут, и временами казалось, что товарищ Александра Кокорина по детско-юношескому футболу не знает, что делать на поле. К тому же в Израиле было почти +30.

«Зенит» провел третий неудачный первый тайм в новом сезоне. Команда явно не сразу понимает, что от нее хочет Манчини с блокнотиком. Но при этом видно, что работа ведется. Во втором тайме после работы с блокнотом Манчини сделал три замены. Победный гол Кришито после углового забил уже после первой замены: сперва на поле вышел Себастян Дриусси, затем – Леандро Паредес, затем – Артем Дзюба.

Интересная деталь: все трое на поле не отметились ничем. Понятно, что в предыдущих матчах Паредес и Дриусси были заметны, в игре против «Рубина» Дриусси сделал победный дубль. Но в той же субботней игре второго тура Дриусси ничего, кроме подставленной дважды левой ноги, не сделал. Да, голы были знатные, но больше Дриусси в кадр не попадал и откровенно искал себя на поле.

Другое дело – Александр Кокорин. Явно, Сергей Фурсенко нашел нужные слова. Кстати, после игры с «Рубином» именно Кокорина, не Дриусси, отмечал новый-старый президент «Зенита». Я смотрел матч в компании большого числа сильно пьяных симпатичных молодых и не очень людей, и все они требовали замены Кокорина в перерыве.

Как я удивлялся их наивности: очевидным образом Кокорину выписана роль нового героя нового «Зенита». Мы уже обсуждали, что у связки Кокорин-Дзюба стоит задача от Манчини забить 35 мячей.

Обратите внимание: в активе обаяшки Дзюбы пока печальный ноль. У Кокорина – 2+1 в трех играх подряд. После матча в Инстаграме Кокорин посвятил свой гол и победу «Зенита» легенде московского «Динамо» Валерию Маслову, который скончался в четверг. Совсем недавно в соцсетях Кокорина мелькали сюжеты других жанров. Напомним, на сборах у Манчини Кокорин выходил с капитанской повязкой.

Ясно, что ничего не ясно: «Бней Иугаду» даже обсуждать нечего, это команда – при всем уважении к израильским львам – даже не из турнира автобусной остановки. «Зенит» сыграл 270 минут с хвостиком официальных минут в новой сборке. Очевидно, что мы наблюдаем за перезапуском карьеры Кокорина. Очевидно, что мы прощаемся с Жулиано. Очевидно, что непонятно, зачем купили сына эквадорского адмирала Кристиана Нобоа – не в честь же дня ВМФ. Ясно, что 8 человек на 2 позиции в центре поля – это временное решение.

Интересно, что установку перед выходом на поле Дзюбе делал не Манчини, а Тимощук. По слухам, «Зенит» купил еще одного аргентинца – Эмилиано Ригони. Ригони по уму должен играть на флангах, где уже как бы присутствуют Олег Шатов, Полоз, Кокорин. В этой расстановке не очень понятно, где должны играть Дзюба и Жулиано.

Да, мы согласны: очень много вопросов. Но есть и плюсы: «Зенит» сейчас играет 3 матча в 7 дней. Так что уже совсем скоро в ингерманландском дерби мы увидим новый ход Манчини и, как водится, сделаем очередные далекоидущие выводы.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»