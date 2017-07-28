В Петербурге задержали группу обнальщиков, провернувших сделок на миллиард

Тринадцать человек задержали по делу о незаконной банковской деятельности в Петербурге ранним утром 26 июля. Предполагается, что меньше чем за год работы «серые банкиры» провернули операций более чем на миллиард рублей.

По информации «Фонтанки», в группе было трое «черных инкассаторов», кассир, три бухгалтера, два курьера, еще двое искали клиентов. Руководила всем предприятием семейная пара. По предварительной информации, заключив договор аренды офисов на улице Ефимова с помощью специально созданной для этого фирмы, группа начала активно работать осенью 2015 года. Через ряд фирм злоумышленники обналичивали деньги клиентов, желающих уйти от уплаты налогов. За свои услуги они брали пять процентов и до июня 2016 года успели провернуть сделки на 1,1 миллиарда, заработав таким образом почти 60 миллионов рублей.

Глава преступной группы и его супруга вместе с одним из инкассаторов находятся под домашним арестом, еще двое соучастников отпущены под подписку о невыезде, остальным мера пресечения еще не выбиралась.