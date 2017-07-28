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28.07.2017 09:50
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В Петербурге началась генеральная репетиция Главного военно-морского парада

В Петербурге началась генеральная репетиция Главного военно-морского парада

В Петербурге стартовал финальный прогон боевых кораблей всех флотов России по невскому фарватеру. Экипажам судов, подлодок и катеров 28 июля в последний раз предстоит отработать манёвры, слаженность действий и выверить дистанцию перед Днём ВМФ, который по традиции отмечают в последнее воскресенье июля.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», курсанты высших военно-морских училищ и офицеры ВМФ проходят строевым маршем под музыку на Сенатской площади в сторону Адмиралтейства. Дизельная подлодка «Дмитров», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Стойкий», патрульные и противодиверсионные катера двигаются вверх по течению. Горожане и гости города могут не только следить за генеральным прогоном с трибун, но и наблюдать трансляцию на больших экранах.

Напомним, движение на центральных улицах Петербурга перекрыто с девяти часов утра. На несколько часов разведены главные мосты через Неву: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный.

В Петербурге началась генеральная репетиция Главного военно-морского парада

Справка:

Военно-морской парад пройдет в Петербурге и в Кронштадте 30 июля. Участие в нём примут более 60 кораблей и подлодок Балтийского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии. В их числе - самые большие в мире ударные корабли с ядерной энергетической установкой «Пётр Великий» и «Дмитрий Донской». Кроме того, на сверхмалой высоте пролетит авиация Тихоокеанского флота. Принимать парад будет президент РФ Владимир Путин.


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