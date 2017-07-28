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28.07.2017 09:52

Прокуратура Петербурга закроет сайт с инструкциями, как спрятать скарб от приставов

Прокуратура Василеостровского района Петербурга нашла сайт, на котором подробно рассказывается о способах спрятать нажитое от судебных приставов.

Как сообщает 28 июля надзорное ведомство, заявление о признании информации с этого сайта запрещенной сейчас рассматривает районный суд. Прокуратура сочла незаконным просвещать сограждан о том, как уберечь имущество от ареста судебными исполнителями. Кроме того, на сайте есть информация о том, как уйти от исполнения вступивших в силу решений суда.

Сотрудники правоохранительных органов проследят за тем, чтобы ресурс включили в соответствующий реестр Роскомнадзора.


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Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
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