В перевернувшемся в Петербурге автозаке пострадали двое полицейских

Двое сотрудников полиции пострадали в результате ДТП с автозаком в центре Петербурга утром 28 июля.

«Фонтанка» выяснила подробности дорожно-транспортного происшествия с участием спецавтомобиля полиции для конвоирования подследственных, которое случилось на Воскресенской набережной. Как сообщили нашему изданию в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, утром по набережной двигалась колонна из четырех автозаков. По уточненным данным, около 08.10 на углу с Потемкинской улицей последний из конвойных автомобилей, в котором находились только два сотрудника полиции (арестантов не было), врезался в «Форд Фокус». Машина перевернулась. Стражи порядка получили травмы средней степени тяжести.

В свою очередь, один из очевидцев в соцсетях пишет о том, как произошло столкновение. По его данным, автозак, включив мигалки, выехал на встречную полосу – хотел проехать светофор, на котором загорелся красный сигнал. В этот момент на перекрёсток стала выезжать легковушка. Спецавтомобиль наскочил на ее крыло, после чего упал, проскользив на боку метров 10. Сотрудники полиции выбрались из салона через люки в крыше.