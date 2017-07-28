Автобус с российскими туристами загорелся в Болгарии

Автобус, в котором находились десять российских туристов, загорелся утром в пятницу, 28 июля, неподалеку от болгарского города Бургас. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

Как отмечается, автобус загорелся на трассе Бургас – Черноморец. Сведения о пожаре поступили в 07:20 по местному времени (совпадает с мск).

Прибывшие на место пожарные потушили огонь, туристы были отправлены в аэропорт на другом автобусе. Пострадавших в результате инцидента нет.

Причиной возгорания может быть техническая неисправность транспортного средства.