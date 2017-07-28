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28.07.2017 09:13

На Весельной школьница упала с третьего этажа

Юная петербурженка выпала из окна в Василеостровском районе вечером 27 июля. Девочка 13 лет выжила, но получила тяжелые травмы.

Как стало известно «Фонтанке», происшествие на Весельной улице произошло около 18 часов. Пролетев три этажа, школьница приземлилась на ноги и сломала обе конечности. Кроме того, у нее сломаны восемь ребер и повреждены внутренние органы.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Все детали случившегося выясняет Следственный комитет.

 


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