В центре Петербурга перевернулся автозак с арестантами

Спецавтомобиль полиции для конвоирования подследственных попал в ДТП в центре Петербурга утром 28 июля.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, машина с арестантами ехала по Воскресенской набережной в сторону Литейного моста. Возле домов №8 и 10 он попал в аварию. Автозак перевернулся. Вероятно, есть пострадавшие – на месте работают медики скорой.

Недалеко от места происшествия расположены спецприемник и изолятор временного содержания на Захарьевской улице, следственные изоляторы «Кресты» на Арсенальной набережной, 5-й на Арсенальной улице и 4-й на Академика Лебедева.