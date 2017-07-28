СМИ: В Крыму депутатов и чиновников обязали вести фейсбук

В Крыму депутатов госсовета и республиканских министров обязали вести аккаунты в фейсбуке.

Директива поступила месяц назад, пишет 27 июля РБК со ссылкой на четыре неназванный источника в Крыму и в Совете Федерации.

К депутатам с таким требованием обратился спикер госсовета Владимир Константинов, кто отдал распоряжение министрам — не уточняется. В пресс-службе крымского правительства вопрос никак не прокомментировали, а пресс-секретарь главы Крыма Сергея Аксенова Екатерина Полончук заявила, что министры завели аккаунты, взяв «курс на абсолютную открытость крымской власти».

От чиновников и депутатов требуют завести страницы в фейсбуке и «снабжать их актуальной информацией», рассказали источники издания. «Завели, ведем», — заметил собеседник РБК. Аккаунты уже есть у 12 из 19 министров.

Причиной выбора фейсбука для ведения аккаунтов стало то, что там идет «основная критика», поясняют источники.

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году соцсеть Facebook не стала менять географическую привязку полуострова — он обозначен как часть Украины. При этом привязку изменили другие сервисы, такие как «ВКонтакте», «Яндекс.Карты» и Google Maps.