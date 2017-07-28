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Общество
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28.07.2017 08:37

Фигуранта дела о подготовке диверсий в Крыму посадили на 3,5 года

Киевский районный суд Симферополя приговорил Алексея Стогния, одного из двух фигурантов дела о подготовке диверсий в Крыму, к трем с половиной годам тюремного заключения. Процесс проходил в закрытом режиме, оглашение приговора прошло 17 июля.

Алексей Стогний был признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление, приобретение и хранение оружия). Другие подробности судебного заседания не известны, пишет 28 июля «Коммерсантъ».

Алексея Стогния задержали в ноябре 2016 года. По данным правоохранительных органов, он служил полковником Главного разведуправления Украины. Вместе с ним был задержан украинский офицер Глеб Шаблий. Как утверждает ФСБ, оба признали свою вину. На Украине факт задержания своих военных в Крыму отрицали.

 


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24.07.2017 16:04

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Горящий в Петербурге ангар с химреактивами тушат с воздуха

Новости компаний
Life Control
24.07.2017 18:40
Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04
Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»
В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
КЕЙ
24.07.2017 08:00
Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах
Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
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Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ
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На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях
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Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
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