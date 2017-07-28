Фигуранта дела о подготовке диверсий в Крыму посадили на 3,5 года

Киевский районный суд Симферополя приговорил Алексея Стогния, одного из двух фигурантов дела о подготовке диверсий в Крыму, к трем с половиной годам тюремного заключения. Процесс проходил в закрытом режиме, оглашение приговора прошло 17 июля.

Алексей Стогний был признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление, приобретение и хранение оружия). Другие подробности судебного заседания не известны, пишет 28 июля «Коммерсантъ».

Алексея Стогния задержали в ноябре 2016 года. По данным правоохранительных органов, он служил полковником Главного разведуправления Украины. Вместе с ним был задержан украинский офицер Глеб Шаблий. Как утверждает ФСБ, оба признали свою вину. На Украине факт задержания своих военных в Крыму отрицали.