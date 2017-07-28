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28.07.2017 08:05

Американский сенат проголосовал за новые санкции против РФ

Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР.

Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает "Лента.ру". Как отмечается, за принятие законопроекта проголосовали 98 сенаторов, против выступили только двое. Документ будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу, который обладает правом наложить на него вето.

Накануне "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в МИД России сообщил о шагах, которые Москва может предпринять в случае подписания президентом Дональдом Трампом нового пакета ограничений. Такой мерой, по версии издания, вероятно, станет высылка ряда американских дипломатов и существенное ограничение числа сотрудников дипмиссии США.

Отмечалось также, что рассматривается возможность и несимметричного ответа. К примеру, Россия может отказаться от сотрудничества с Соединенными Штатами по критически важным для Вашингтона вопросам, таким как усиление мер давления на КНДР.

В то же время в Кремле сочли преждевременным говорить на тему о возможной реакции Москвы на новые санкции США. Для этого необходимо дождаться подписания законопроекта, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий введение новых ограничений в отношении России, Ирана и Северной Кореи 25 июля. После принятия документа, получившего название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", сенатом, он должен быть одобрен главой государства.

 

 


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