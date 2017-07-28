Конгресс США дал $1,6 млрд на строительство «стены Трампа»

Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы выделить $1,6 млрд бюджетных средств в качестве «первого взноса» на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что за инициативу высказались 230 конгрессменов, против — 196.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. При этом нынешний президент США намеревался заставить Мексику платить за ее возведение.

Выделить $1,6 млрд на создание стены в конгрессе предложили 12 июля.