Конгресс США дал $1,6 млрд на строительство «стены Трампа»
Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы выделить $1,6 млрд бюджетных средств в качестве «первого взноса» на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что за инициативу высказались 230 конгрессменов, против — 196.
Строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. При этом нынешний президент США намеревался заставить Мексику платить за ее возведение.
Выделить $1,6 млрд на создание стены в конгрессе предложили 12 июля.
Источник: Газета.ру