Россия в рейтинге УЕФА оторвалась от Португалии

Победы "Краснодара" и "Зенита" принесли России еще два зачетных очка, доведя их общее число в этом евросезоне до семи (ранее одно очко набрал ЦСКА, а "Спартаку" начислили четыре бонусных за попадание в групповой турнир). Таким образом, российский коэффициент-2017/18 вырос до 1,4 балла (семь очков, поделенных на пять заявленных команд).

За пять последних сезонов у РФ уже 42,182 балла. В рейтинге УЕФА российские клубы уверенно идут шестыми. Отставание от Франции, занимающей пятую позицию, составляет почти 4,5 балла. Ликвидировать его к следующему лету вряд ли удастся. Мала вероятность и того, что Россия позволит обогнать себя португальцам. Они сейчас отстают на 3,1 балла.