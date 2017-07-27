Белый дом рассказал о праве вето Трампа на законопроект о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп решит, применять ли право вето к законопроекту об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР, после принятия этого документа обеими палатами американского Конгресса. Об этом в четверг, 27 июля, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает ТАСС.

Журналисты спросили у Сандерс, готов ли Трамп использовать свое право вето в отношении законопроекта о санкциях. «Мы намерены взять паузу и взглянуть на то, как этот законопроект будет выглядеть в окончательном виде. Затем мы примем решение. Когда мы получим окончательный вариант законопроекта, мы дадим вам знать о нашем решении», — сказала Сандерс.

Также пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Трамп по-прежнему поддерживает жесткие санкции против России, Ирана и КНДР.

Ранее в четверг «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД России сообщил о шагах, которые Москва может предпринять в случае подписания президентом Дональдом Трампом нового пакета ограничений. Такой мерой, по версии издания, вероятно, станет высылка ряда американских дипломатов и существенное ограничение числа сотрудников дипмиссии США.

Отмечалось также, что рассматривается возможность и несимметричного ответа. К примеру, Россия может отказаться от сотрудничества с Соединенными Штатами по критически важным для Вашингтона вопросам, таким как усиление мер давления на КНДР.