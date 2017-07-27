Манчини: У нас много игроков

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини прокомментировал победу в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней-Иегуды».

«У нас много игроков, так что сегодня мы позволили себе применить ротацию. Мы знали, что нас ждет непростой матч. Матч получился гораздо сложнее, чем мы ожидали, поскольку большинство матчей в начале сезона непросты. У «Бней-Иегуды» хорошая организация обороны, они не давали нам много свободного пространства. Соперник играл на контратаках, но когда мы получили шанс, то его использовали», – цитирует Манчини пресс-служба «Зенита».

Напомним, матч завершился со счетом 2:0 в пользу петербургского клуба. Голы забили Кришито (59 минута) и Кокорин (90). Ответная игра пройдет в Петербурге 3 августа.