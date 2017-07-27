Кокорин посвятил свой гол Валерию Маслову

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин посвятил свой гол в ворота "Бней-Иегуды" в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы экс-игроку "Динамо" Валерию Маслову. Ветеран скончался сегодня в возрасте 77 лет после болезни.

"Ушел из жизни легендарный спортсмен и мой большой друг... Я очень дорожил нашей дружбой. Спасибо Вам за все. Эта победа и гол в Вашу честь. Я знаю, что вы всегда где-то рядом. Вечная память, Валерий Павлович Маслов", – написал Кокорин в Инстаграме.