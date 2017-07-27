Игрок «Зенита» Молло: Жест предназначался моему другу на трибуне

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Йоан Молло принес извинения болельщикам за неприличный жест, показанный им во время матча «Зенит-2» — «Сибирь».

«Я хочу принести свои искренние извинения своим болельщикам за некрасивый жест, который предназначался для одного-единственного человека. На матч приехал мой друг, во время перерыва мы с ним поспорили, что я забью гол до конца первого тайма. Когда арбитр дал свисток, мой друг показал мне этот жест с трибуны, а я ответил ему тем же, ради шутки, не предполагая кого-то обидеть. Я бы никогда не позволил себе и кому-то еще обидеть своих болельщиков. Это правда», — написал Молло по-русски в своем инстаграме. Напомним, после окончания первого тайма болельщики «Зенита» принялись скандировать оскорбления в адрес Молло. В ответ на это игрок показал средний палец. Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что Молло понесет за это наказание .

Молло был переведен в «Зенит-2» — вторую команду клуба, выступающую в Футбольной национальной лиге, втором по силе дивизионе российского футбола, так как главный тренер Роберто Манчини не нашел ему места в основе. В связи с этим клуб все лето искал команду, которая арендовала бы Молло, но французский полузащитник так никого и не заинтересовал. Для получения практики он был направлен в «Зенит-2», где проведет часть сезона.