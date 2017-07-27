Станцию метро «Невский проспект» открыли

Станции петербургского метрополитена «Невский проспект» и переход на «Гостиный двор» открыли после проверки бесхозного предмета.

Как сообщили «Фонтанке» 27 июля в информационной службе подземки, станция «Невский проспект» открыта в 22.14. Пассажирам о закрытии станции и перехода на «Гостиный двор» объявили в 21.49.

Спецслужбы начали проверку оставленного на платформе «Невского проспекта» бесхозного предмета. В нем ничего опасного не обнаружили, там были личные вещи одного из пассажиров.