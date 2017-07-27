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27.07.2017 21:51

В Пицунде разбился самолет с туристами из России

Пилот и два пассажира погибли в результате падения легкомоторного прогулочного самолета в абхазском городе Пицунда. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

В посольстве России в Абхазии агентству сообщили, что все погибшие — граждане РФ. «Пассажиры — Андрей Уколов 1987 года рождения и Екатерина Дарныкина 2011 года рождения из Москвы, пилот — Александр Семенов из Самары. На месте происшествия находится представитель посольства», — уточнил пресс-атташе российского посольства Турал Джавадов.

В управлении внутренних дел по Гагрскому району Абхазии указали, что пилот, скорее всего, работал в республике по найму.

26 июля стало известно, что турист из России без вести пропал в абхазских горах. Спасатели ведут поиски Андрея Лихачева в районе села Псху в Сухумском районе Абхазии, через которое пролегал его маршрут.

Источник: Лента.ру


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