Еще
01:04 28.07.2017
Пришлите свою новость!
00:44
Конгресс США дал $1,6 млрд на строительство «стены Трампа»
00:30
Россия в рейтинге УЕФА оторвалась от Португалии
00:20
Бессон захотел снять фильм в России
00:04
Кличко прокомментировал лишение Саакашвили гражданства Украины
27/07
Белый дом рассказал о праве вето Трампа на законопроект о санкциях против России
27/07
Манчини: У нас много игроков
27/07
Кокорин посвятил свой гол Валерию Маслову
27/07
Госдеп США угостил журналистов на брифинге печеньем
27/07
Шестилетняя пострадала под колесами машины на Индустриальном
27/07
Игрок «Зенита» Молло: Жест предназначался моему другу на трибуне
27/07
Apple прекращает продажу iPod Nano и Shuffle
27/07
Мировые цены на нефть растут
27/07
Станцию метро «Невский проспект» открыли
27/07
"Зенит" победил "Бней Иегуду"
27/07
Эксперты: Покупатели теряют доверие к качеству жилья старого фонд
27/07
«Краснодар» обыграл «Люнгбю»
27/07
Станция метро «Невский проспект» закрыта
27/07
В Пицунде разбился самолет с туристами из России
27/07
На Украине опубликовали анкету Саакашвили на получение гражданства
27/07
Евросоюз может принять решение по санкциям из-за турбин Siemens в Крыму на следующей неделе
27/07
В самом большом здании комплекса Лахта Центра закончены основные монтажные работы
27/07
На Студенческой улице опасно сносят автобазу
27/07
ФАС нашел новые нарушения Смольного в торгах по наружной рекламе
27/07
«Ленэнерго» нарастило выручку и прибыль
27/07
Китайские военные корабли впервые вошли в Неву
27/07
Спасатели тушат пожар в ангаре Института им. Иоффе в Петербурге
27/07
«Фонтанка» за 60 секунд – 27 июля
27/07
Пожар в ангаре с химикатами в Петербурге ликвидирован
27/07
Метрополитен выбрал подрядчика, который проверит его на уязвимость
27/07
Депутату Резнику вменяют сопротивление полковнику Росгвардии
27/07
Россвязь заступилась за арестованного ректора университета Бонч-Бруевича
27/07
В опасной близости от кораблей ВМФ на Неве пролетел неизвестный вертолёт
27/07
Путин назвал политику США в отношении России "хамством"
27/07
УФАС приостановило два из трех конкурсов по телекоммуникациям для «Невской ратуши»
27/07
Движение в центре Петербурга 28 июля перекроют с утра
27/07
Пассажиропоток Пулково в первом полугодии вырос на четверть
27/07
Депутата ЗакСа Резника могут осудить на 15 суток за участие в июньском митинге на Марсовом поле
27/07
На Красного Курсанта KIA влетела в дерево, столкнувшись с Mitsubishi
27/07
ФАС разрешила шведскому производителю снеков купить петербургскую фабрику «Ориент продактс»
27/07
В Кронштадте отрепетировали ядерную аварию на крейсере «Пётр Великий»
27/07
Пожар в ангаре с химреагентами в Невском районе локализован, превышена ПДК
27/07
Фурсенко: Молло повёл себя безобразно, он будет наказан
27/07
Горящий в Петербурге ангар с химреактивами тушат с воздуха
27/07
Путин: Военно-морской парад в Санкт-Петербурге – это не бряцанье оружием
27/07
Shell заявила, что будет работать над «Северным потоком-2» с учетом санкций
27/07
Главу петербургской сети АЗС лишили дорогой машины
27/07
Смольный обещал решить проблемы новоселов Дальневосточного проспекта
27/07
Минздрав в августе разрешит врачам выписывать лекарства в обход инструкций
27/07
В горящем в Петербурге ангаре хранятся химические реактивы
27/07
Мощи адмирала Ушакова опоздали в Морской собор из-за ДТП
27/07
К горящему в Петербурге ангару выехала передвижная химическая лаборатория
27/07
В России утвердили три приоритетных проекта в здравоохранении
27/07
В День ВМФ "Аврора" и Дорога жизни будут бесплатными
27/07
На место ЧП на улице 2-й Луч съезжаются пожарные расчёты
27/07
Из Германии напомнили о «простом решении» проблем с «Сименсом» и турбинами в Крыму
27/07
Онищенко: Ответ на санкции США - запрет вейпов и закрытие табачных заводов
27/07
На улице 2-й Луч горит ангар. Слышны взрывы
27/07
Посмотреть репетицию Дня ВМФ помешает алкоголь
27/07
Кирилл Серебренников снимает кино в Петербурге
27/07
В Петербурге строителей оштрафовали на 400 тысяч за мигранта без патента
27/07
«Адмиралтейские верфи» вложат почти 2 миллиарда в ремонт цеха для подлодок
27/07
Дети-подкидыши будут получать социальную пенсию
27/07
После статьи «Фонтанки» Полтавченко поручил проверить спортивные госзакупки на 100 млн
27/07
Путин ввел уголовную ответственность за производство и оборот алкоголя без лицензии
27/07
В Петербурге снимают трейлер фильма о Григории Перельмане
27/07
Дамба парализована: большегруз впечатал «ГАЗель» в отбойник
27/07
Экс-нападающий «Зенита» Панов купил абонемент на фан-сектор «Спартака»
27/07
Постпредом России при ООН назначен Василий Небензя
27/07
Полузащитник «Зенита» Эрнани может уйти в аренду в «Сент-Этьен»
27/07
Полмиллиона человек посетили мощи Николая Чудотворца в Петербурге
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
27.07.2017 21:42

На Украине опубликовали анкету Саакашвили на получение гражданства

Глава делегации Верховной рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев опубликовал анкету экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на получение украинского гражданства, в которой указывается, что Саакашвили «под судом и под следствием на территории иностранных государств не находится».

Копия анкеты опубликована в фейсбуке Арьева. По его словам, «о политических основаниях лишения Саакашвили гражданства можно спорить, а вот насчет юридических сомнений нет».

«Подавая заявление на гражданство, Саакашвили сам подписался под тем, что уведомлен о возможности утраты гражданства из-за предоставления ложных сведений в соответствии с законом Украины о гражданстве. Если бы тогда, в 2015 году, написал в анкете честно – то и гражданство бы получил, и теперь повода для потери не дал», — написал Арьев.

Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Саакашвили теряет гражданство на основании предоставления ложных данных, указанных им в анкете.

Саакашвили указал, что он не находится под следствием на Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

Источник: Газета.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Life Control
24.07.2017 18:40

Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control

Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04

Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»

В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
КЕЙ
24.07.2017 08:00

Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах

Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Конгресс США дал $1,6 млрд на строительство «стены Трампа»
Бессон захотел снять фильм в России
Кличко прокомментировал лишение Саакашвили гражданства Украины
Белый дом рассказал о праве вето Трампа на законопроект о санкциях против России
Госдеп США угостил журналистов на брифинге печеньем
На Украине опубликовали анкету Саакашвили на получение гражданства
Минздрав в августе разрешит врачам выписывать лекарства в обход инструкций
Онищенко: Ответ на санкции США - запрет вейпов и закрытие табачных заводов
В Петербурге строителей оштрафовали на 400 тысяч за мигранта без патента
Путин ввел уголовную ответственность за производство и оборот алкоголя без лицензии
Дадим своим винтовкам мужские имена
Почему Петербург выключает свет омским оппозиционерам
«Написать мемуары в 27 лет – это кощунство»
Перезагрузка санкций
«ИГИЛ не случайно называли «коммунистами ислама»
«Элементарно!» Уотсон: в СПбГУ выступил первооткрыватель «кода жизни»
«Сталин всех своих ротенбергов и ковальчуков расстрелял»
Традиционалисты Думы против “Матильды”
Анонимайзерам запретили разрешать
Космическая угроза: обязательно бахнет! Но потом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Китайские военные корабли впервые вошли в Неву

Горящий в Петербурге ангар с химреактивами тушат с воздуха

Русский вопрос XIX века: Как относиться к террористам?

Новости компаний
Life Control
24.07.2017 18:40
Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04
Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»
В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
КЕЙ
24.07.2017 08:00
Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах
Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
КЕЙ
17.07.2017 08:00
Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
ООО «Терминал-Ресурс»
11.07.2017 15:31
На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» встретил поклонников активного образа жизни на скейт-ринге веселыми эстафетами и конкурсами под девизом «Мама, папа, я – образцовая семья»!
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.