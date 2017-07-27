На Украине опубликовали анкету Саакашвили на получение гражданства

Глава делегации Верховной рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев опубликовал анкету экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на получение украинского гражданства, в которой указывается, что Саакашвили «под судом и под следствием на территории иностранных государств не находится».

Копия анкеты опубликована в фейсбуке Арьева. По его словам, «о политических основаниях лишения Саакашвили гражданства можно спорить, а вот насчет юридических сомнений нет».

«Подавая заявление на гражданство, Саакашвили сам подписался под тем, что уведомлен о возможности утраты гражданства из-за предоставления ложных сведений в соответствии с законом Украины о гражданстве. Если бы тогда, в 2015 году, написал в анкете честно – то и гражданство бы получил, и теперь повода для потери не дал», — написал Арьев.

Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Саакашвили теряет гражданство на основании предоставления ложных данных, указанных им в анкете.

Саакашвили указал, что он не находится под следствием на Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.