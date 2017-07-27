Евросоюз может принять решение по санкциям из-за турбин Siemens в Крыму на следующей неделе

Страны ЕС предварительно одобрили санкции в отношении России из-за турбин Siemens, но окончательное решение еще не принято, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Окончательное решение стран может быть принято уже на следующей неделе, отмечает агентство.

Источники указывают, что скептицизм в отношении принятия санкций выразила Италия, также замечания высказал Люксембург.

Ранее Reuters сообщало, что под санкции из-за Siemens могут попасть четыре физические лица, в частности имеющие отношения к министерству энергетики России, а также три компании.

Reuters сообщало, что в Крым, на который распространяются санкции ЕС, были поставлены газовые турбины производства немецкой компании Siemens. Дочерняя компания «Ростеха» — ВО «Технопромэкспорт» — позднее заявила, что газовые турбины для электростанций Крыма были куплены на вторичном рынке и модернизированы в России.

В Siemens заявили, что турбины были поставлены в республику без ведома компании.