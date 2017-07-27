В самом большом здании комплекса Лахта Центра закончены основные монтажные работы

В ходе строительства Лахта Центра завершен важный этап – закончены монтажные работы с вертикальными металлоконструкциями в самом большом здании комплекса – в Многофунциональном здании с атриумом. Как сообщает Инстаграм проекта, сегодня, 27 июля, установлена последняя колонна на самую верхнюю точку южного корпуса здания.

Как отмечают строители, несмотря на завершающий этап в конструктиве здания, множество работ еще впереди – заливка перекрытий, остекление фасадов, монтаж волнообразной крыши сложной формы, объединяющей оба корпуса и атриум.

В примыкающем к зданию башни многофункциональном здании кроме офисов, разместятся: современный научно-образовательный центр, парящий в воздухе шар-планетарий, концертный зал-трансформер, галерея атриума, а также инфраструктура для комфортного пребывания в большом общественном пространстве.