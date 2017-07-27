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Лахта центр
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27.07.2017 21:28

В самом большом здании комплекса Лахта Центра закончены основные монтажные работы

В ходе строительства Лахта Центра завершен важный этап – закончены монтажные работы с вертикальными металлоконструкциями в самом большом здании комплекса – в Многофунциональном здании с атриумом.  Как сообщает Инстаграм проекта, сегодня, 27 июля, установлена последняя колонна на самую верхнюю точку южного корпуса здания.

Как отмечают строители, несмотря на завершающий этап в конструктиве здания, множество работ еще впереди – заливка перекрытий, остекление фасадов, монтаж волнообразной крыши сложной формы, объединяющей оба корпуса и атриум.

В примыкающем к зданию башни многофункциональном здании кроме офисов, разместятся: современный научно-образовательный центр, парящий в воздухе шар-планетарий, концертный зал-трансформер, галерея атриума, а также инфраструктура для комфортного пребывания в большом общественном пространстве.


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ПАО “Сбербанк” снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в проекте КОТ "Новоселье: Городские кварталы".
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