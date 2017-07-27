ФАС нашел новые нарушения Смольного в торгах по наружной рекламе

Центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы признал обоснованными жалобы на конкурс по размещению наружной рекламы в Петербурге. Такое решение было принято 27 июля, рассказали «Фонтанке» присутствовавшие на заседании участники рынка.

Комитету по печати, который является организатором конкурса, будет выдано предписание устранить нарушения, однако какие именно, будет указано в мотивировочной части решения, которая появится через несколько дней.

Напомним, торги на право десятилетней аренды 9,3 тыс. рекламных конструкций были объявлены Смольным 2 июня 2017 июня. Стартовая цена контракта составляет 985 млн рублей.

Ранее ряд нарушений в конкурсной документации уже нашло петербургское УФАС. Для работы над ошибками Смольный взял паузу и на месяц сдвинул срок подачи заявок. Однако после поступления новых жалоб от компаний «Престиж-сервис», «Техмаш», «СпецСтройМонтаж» и «Расвэро» центральный аппарат решил, что сам будет разбираться с претензиями игроков.