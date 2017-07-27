«Ленэнерго» нарастило выручку и прибыль

Выручка «Ленэнерго» составила в первом полугодии 2017 года 32, 4 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года этот показатель не достиг и 28 млрд.

Отчет о финансовых результатах компании опубликован на сайте центра раскрытия корпоративной информации 27 июля. Согласно документу, выпручка от передачи энергии составила 28,7 млрд, от техприсоединения — 3,4 млрд. Впрочем, себестоимость продаж тоже выросла, в итоге чистая прибыль составила 4,6 млрд рублей (год назад – 3,1 млрд).

В 2016 году «Ленэнерго» получило чистую прибыль в размере 7,6 млрд рублей против убытка в 5,9 млрд в 2015 году. Улучить финансовую ситуацию помог рост капитальных вложений (в три раза до 21,9 млрд рублей). Компании удалось исполнить накопленные обязательства по технологическому присоединению по программе, которая финансировалась за счет облигаций федерального займа. При этом порядка 5,8 млрд остались не использованы, эти средства могут быть направлены на каблирование сетей в различных районах города.