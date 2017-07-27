Рынок фермеру не нужен

Еще
21:38 27.07.2017
Пришлите свою новость!
21:33
Евросоюз может принять решение по санкциям из-за турбин Siemens в Крыму на следующей неделе
21:28
В самом большом здании комплекса Лахта Центра закончены основные монтажные работы
21:25
На Студенческой улице опасно сносят автобазу
21:16
ФАС нашел новые нарушения Смольного в торгах по наружной рекламе
21:11
«Ленэнерго» нарастило выручку и прибыль
21:06
Китайские военные корабли впервые вошли в Неву
20:23
Спасатели тушат пожар в ангаре Института им. Иоффе в Петербурге
20:11
«Фонтанка» за 60 секунд – 27 июля
20:08
Пожар в ангаре с химикатами в Петербурге ликвидирован
20:03
Метрополитен выбрал подрядчика, который проверит его на уязвимость
19:57
Депутату Резнику вменяют сопротивление полковнику Росгвардии
19:44
Россвязь заступилась за арестованного ректора университета Бонч-Бруевича
19:29
В опасной близости от кораблей ВМФ на Неве пролетел неизвестный вертолёт
19:24
Путин назвал политику США в отношении России "хамством"
18:59
УФАС приостановило два из трех конкурсов по телекоммуникациям для «Невской ратуши»
18:48
Движение в центре Петербурга 28 июля перекроют с утра
18:43
Пассажиропоток Пулково в первом полугодии вырос на четверть
18:38
Депутата ЗакСа Резника могут осудить на 15 суток за участие в июньском митинге на Марсовом поле
18:32
На Красного Курсанта KIA влетела в дерево, столкнувшись с Mitsubishi
18:27
ФАС разрешила шведскому производителю снеков купить петербургскую фабрику «Ориент продактс»
18:20
В Кронштадте отрепетировали ядерную аварию на крейсере «Пётр Великий»
18:08
Пожар в ангаре с химреагентами в Невском районе локализован, превышена ПДК
17:56
Фурсенко: Молло повёл себя безобразно, он будет наказан
17:44
Горящий в Петербурге ангар с химреактивами тушат с воздуха
17:40
Путин: Военно-морской парад в Санкт-Петербурге – это не бряцанье оружием
17:39
Shell заявила, что будет работать над «Северным потоком-2» с учетом санкций
17:33
Главу петербургской сети АЗС лишили дорогой машины
17:21
Смольный обещал решить проблемы новоселов Дальневосточного проспекта
17:19
Минздрав в августе разрешит врачам выписывать лекарства в обход инструкций
17:12
В горящем в Петербурге ангаре хранятся химические реактивы
17:04
Мощи адмирала Ушакова опоздали в Морской собор из-за ДТП
16:51
К горящему в Петербурге ангару выехала передвижная химическая лаборатория
16:49
В России утвердили три приоритетных проекта в здравоохранении
16:37
В День ВМФ "Аврора" и Дорога жизни будут бесплатными
16:36
На место ЧП на улице 2-й Луч съезжаются пожарные расчёты
16:33
Из Германии напомнили о «простом решении» проблем с «Сименсом» и турбинами в Крыму
16:19
Онищенко: Ответ на санкции США - запрет вейпов и закрытие табачных заводов
16:13
На улице 2-й Луч горит ангар. Слышны взрывы
16:07
Посмотреть репетицию Дня ВМФ помешает алкоголь
15:53
Кирилл Серебренников снимает кино в Петербурге
15:43
В Петербурге строителей оштрафовали на 400 тысяч за мигранта без патента
15:42
«Адмиралтейские верфи» вложат почти 2 миллиарда в ремонт цеха для подлодок
15:30
Дети-подкидыши будут получать социальную пенсию
15:25
После статьи «Фонтанки» Полтавченко поручил проверить спортивные госзакупки на 100 млн
15:24
Путин ввел уголовную ответственность за производство и оборот алкоголя без лицензии
15:16
В Петербурге снимают трейлер фильма о Григории Перельмане
15:12
Дамба парализована: большегруз впечатал «ГАЗель» в отбойник
15:00
Экс-нападающий «Зенита» Панов купил абонемент на фан-сектор «Спартака»
14:54
Постпредом России при ООН назначен Василий Небензя
14:40
Полузащитник «Зенита» Эрнани может уйти в аренду в «Сент-Этьен»
14:34
Полмиллиона человек посетили мощи Николая Чудотворца в Петербурге
14:32
Какими контрсанкциями ответит Россия? Мнение Геннадия Онищенко
14:24
Кудрин: Россия может остаться под санкциями на долгие годы
14:17
Путин прилетел в Финляндию на вертолете
13:59
В трамвай у «Чёрной речки» влетел мотоциклист с полицией на хвосте
13:57
В многомиллионных фантазиях петербургской фирмы разглядели рейдерский захват
13:42
Полтавченко и Медведева просят отменить тотальный досмотр граждан в метрополитене
13:41
На матче «Бней Иегуда» — «Зенит» в Израиле ожидается 2500 зрителей
13:30
Уголовников с Кавказа поймали на границе с Финляндией
13:26
Росгвардия: Срочников ведомства примут "в любой вуз без конкурса"
13:25
Hyundai, Kia, Volkswagen и Ford разогнали продажи петербургских дилеров
13:07
Путин подписал закон о досудебном урегулировании споров в ОСАГО
13:02
Иностранцев в 2019 году начнут пускать в Калининград по электронным визам
12:57
Следственный комитет Ленобласти возглавил главный по коррупции из Петербурга
12:55
ФСБ задержала группировку неонацистов за изготовление и продажу оружия
12:53
Петербургский суд отпустил подполковника ГУСБ на свободу за деятельное раскаяние
12:39
Россия стала основным партнёром Финляндии по импорту, обогнав шведов и немцев
12:38
Суд оставил под арестом обвиняемую по делу о ДТП с «пьяным» мальчиком в Москве
12:18
Сосланный в «Зенит-2» полузащитник Молло отказался возвращаться в «Крылья Советов»
12:17
Россиян хотят освободить от обязанности поверять счётчики воды
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
27.07.2017 20:52
1 Комментариев

Рынок фермеру не нужен

Продуктовым гигантам Valio и Prisma придется потесниться. Петербургские фермеры устали ждать милости от Смольного и готовы к решительным мерам — кооперативу.
Рынок фермеру не нужен
Архив/Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Свое мнение о перспективах торговли фермерской продукцией на городских рынках петербургские чиновники высказали недвусмысленно — на тематическую пресс-конференцию 27 июля представители комитета имущественных отношений попросту не пришли. Зато идею крестьянских хозяйств объединяться в Смольном неожиданно восприняли на ура. Осталось научиться торговать.

О том, чтобы навести порядок на рынках, городские власти задумались в мае 2017 года. Тогда комитет имущественных отношений сообщил, что расторгнет договор с операторами Кузнечного, Мальцевского, Московского, Невского и Ломоносовского рынков и выставит на торги право аренды. 

В Северной столице работает 14 продовольственных рынков, шесть из них – в частных руках, восемь арендуются у города. И те, и другие давно проиграли битву сетевым ретейлерам. Площади пустуют, а среди покупателей в основном пенсионеры и редкие туристы. Страдает и потребитель. Вместо фермерской продукции торговцы зачастую предлагают горожанам ассортимент продовольственных баз, но со спекулятивной наценкой. 

Какими должны быть рынки нового поколения, чиновники пока не сказали, но среди идей, поданных потенциальными инвесторами, нашлись устричные бары, центры духовности и даже академия блогеров.

То, что натуральные продукты, выращенные небольшими крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ) Ленобласти, до потребителей Северной столицы практически не доходят, признают и сами производители. Большинство магазинов, которые позиционируют себя как фермерские, таковыми по сути не являются, говорит президент Ассоциации крестьянских хозяйств Ленобласти Михаил Шконда. Проблема в более высокой себестоимости. Товар КФХ на 20-30% дороже, чем у массового производителя, а портится быстрее, поэтому ретейлерам торговать им не выгодно. Не лучше обстоят дела и с ярмарками, где приходится конкурировать с белорусскими поставщиками.

Работать с рынками проблематично, но по другой причине. «Например, на Кузнечном рыке нам предложили оборудование в таком ужасном состоянии, что положить туда свою продукцию мы не рискнули», –  рассказал совладелец племенного завода «Сумино» Леонид Цой.

Поможет ли реформа рынков наладить контакт между фермерами и потребителями, предприниматели рассчитывали услышать от заместителя главы комитета по имущественным отношениям Александра Германа, однако он не пришел. Сама по себе смена операторов вряд ли поможет исправить ситуацию. «Да и потребители с рынков уходят и идут к сетям», – считает Михаил Шконда.

Однако выход есть, уверены в Ассоциации крестьянских хозяйств. Спасение они видят в создании кооперативов по европейской модели. Как пояснил Михаил Шконда, владельцу крестьянского хозяйства несподручно самому сортировать продукцию, куда-то ее везти, а затем продавать — у него просто не останется времени на основную работу. Платить посреднику тоже не выгодно – он останется без прибыли. Однако в Европе фермеры уже давно не работают сами по себе. Там существуют кооперативы, которые забирают у хозяйств продукцию, привозят ее в распределительные центры, а оттуда доставляют в сети.

В качестве примера он привел Финляндию, где производителем Valio владеют 17 молочных кооперативов, а Центральное объединение потребительского кооператива (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, SOK) – владелец одной из крупнейших розничных сетей Prisma.

Такое возможно и в России, уверен Михаил Шконда. В отличие от обычного ретейла, кооперация ставит своей целью не извлечение прибыли, а создание надежных каналов сбыта для входящих в ее состав хозяйств. Поэтому, несмотря на более высокую себестоимость, цены на продукты в таких магазинах не будут заоблачными, пояснил он.

Прообраз такого объединения уже существует. Несколько крестьянских хозяйств, в том числе  самого Михаила Шконды, объединились и открыли собственный магазин. Пилотный проект под вывеской «Лавка фермера» работает около года в Кудрово. Там продаются мясо, молоко и овощи. «На выставке «Агрорусь» мы хотим провести переговоры, чтобы усилить эту структуру», – сказал он. Сколько именно производителей могут войти в кооператив, он не уточнил. Всего сейчас в Ленинградской области, по данным ассоциации, насчитывается около 1000 крестьянско-фермерских хозяйств и около ста тысяч личных подсобных хозяйств.

Нашедшая время для фермеров главный специалист комитета по развитию потребительского рынка Ленобласти Екатерина Костюк сообщила, что власти региона намерены помогать кооперативам, но как именно, не уточнила. Правительство Петербурга готово предоставлять льготы по аренде тем, кто будет продавать фермерскую продукцию, заявил начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга Андрей Лях. Чиновник уточнил, что на данный момент никакого постановления на этот счет не существует,  чтобы это произошло, бизнес сам должен выйти с инициативой. «Ради бабушек у метро никто магазины создавать не будет», – сказал он. Другое дело, если это будет профессиональный кооператив.

Владельцы небольших хозяйств рады бы воспользоваться предложением, но признают, что пока еще не вполне готовы стать профессиональными ретейлерами. «Сначала мы должны научиться торговать», –  подчеркивает Михаил Шконда. «Лавка фермера» в Кудрово уже близка к тому, чтобы выйти на безубыточность, но продажи пока нестабильны. Кроме того, не всем участникам кооперации удается обеспечить нужные объемы поставок. Да и поддерживать полный ассортимент круглый год еще не удается.

Создание кооперации для небольшим хозяйства — это вопрос выживания, соглашаются эксперты, но идею собственной розницы считают авантюрной. По мнению главы аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова, объединяться следует для того, чтобы работать с сетями, а не создавать им альтернативу. «Фермерский магазин никогда не сможет обеспечить такой же ассортимент, как в «Пятерочке», да и мест с хорошей проходимостью в городе почти не осталось», – считает эксперт. Тем более что создать гигантов вроде Prisma и Valio у местных производителей вряд ли получится. «Если у наших северных соседей много хуторов, то у нас структура хозяйства совсем иная», – отмечает Иван Федяков. По данным Петростата из произведенных в Ленобласти 310 тыс. тонн молока, на фермеров приходится около 8%, из 191 тыс. тонн мяса — 2%.

Однако сами владельцы КФХ с таким мнением не согласны. Торговля натуральными продуктами имеет право на существование, пусть и как нишевой проект. К примеру, Леонид Цой и члены его семьи по сути уже создали кооператив, в который помимо производства мяса, рыбы и молока входит два магазина фермерской продукции «Это у нас семейное» и ресторан «Молоко». В большой кооператив предприниматель пока вступать не планирует, зато списывать со счетов рынки не спешит. «Если новый оператор действительно проведет реконцепцию, мы готовы разместить там наш магазин», – говорит он.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (1)
Vegetables
27 июля 2017 г. 21:20
Фермеры?! ))) В лучшем случае — перекупщики! Дагестанская диаспора, дала Полтавченко указания пристроить перекупщиков из снесенных ларьков?
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
27.07.2017 17:34

Tele2 подготовила удобное предложение для бизнеса

У Tele2 появилось комплексное решение для корпоративных клиентов – «Выгодный комплект».
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
26.07.2017 15:05

Электронный больничный становится реальностью

С 1 июля 2017 года медицинские организации вправе по выбору пациента и с его письменного согласия выдавать больничный лист на бумажном носителе либо в виде сформированного и размещенного в информационной системе ФСС России электронного документа
Аэрофлот
26.07.2017 10:35

Аэрофлот комментирует информацию о пикете, организованном профсоюзом ШПЛС

В связи с опубликованной некоторыми СМИ информацией о пикете, проведенном якобы сотрудниками Аэрофлота, авиакомпания сообщает.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Евросоюз может принять решение по санкциям из-за турбин Siemens в Крыму на следующей неделе
ФАС нашел новые нарушения Смольного в торгах по наружной рекламе
«Ленэнерго» нарастило выручку и прибыль
Hyundai, Kia, Volkswagen и Ford разогнали продажи петербургских дилеров
В Петербурге инженеры-изыскатели пытаются взыскать 1 млрд с «Норд—Вест Капитал»
Стало известно, как российские авиакомпании препятствуют оттоку пилотов
В Петербурге подан иск о банкротстве завода «Ильич»
Apple запустит в России программу обмена старых iPhone на новые
Смольный не смог отстоять логотип студии Лебедева в суде
Арбитраж 15 августа рассмотрит иск банка «Югра» к Банку России
Рынок фермеру не нужен
Деньги на ветре
Судьбу петербургской рекламы решат в Москве
Когда уходит «Сименс»
Бензин возьмет свое
Менеджер сдал Морской завод
Подушки сдулись по пути в Петербург
Промсвязьбанк берется за женщину в порту
И боулинг свой заберите
Яндекс Uber alles
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Горящий в Петербурге ангар с химреактивами тушат с воздуха

Русский вопрос XIX века: Как относиться к террористам?

«Фонтанка» и «Тосно» приглашают на футбол

Новости компаний
Tele2
27.07.2017 17:34
Tele2 подготовила удобное предложение для бизнеса
У Tele2 появилось комплексное решение для корпоративных клиентов – «Выгодный комплект».
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
26.07.2017 15:05
Электронный больничный становится реальностью
С 1 июля 2017 года медицинские организации вправе по выбору пациента и с его письменного согласия выдавать больничный лист на бумажном носителе либо в виде сформированного и размещенного в информационной системе ФСС России электронного документа
Аэрофлот
26.07.2017 10:35
Аэрофлот комментирует информацию о пикете, организованном профсоюзом ШПЛС
В связи с опубликованной некоторыми СМИ информацией о пикете, проведенном якобы сотрудниками Аэрофлота, авиакомпания сообщает.
Аэрофлот
25.07.2017 18:12
Группа «Аэрофлот» за полгода увеличила перевозку пассажиров на 16,6%
ПАО «Аэрофлот публикует операционные результаты Группы «Аэрофлот» и авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии» за июнь и шесть месяцев 2017 года
«Эко-Гранд»
25.07.2017 11:28
Производитель автономной канализации Эко-Гранд открыл склад в Петербурге
В июле 2017 года производитель автономной канализации, компания «Эко-Гранд» открыла в Санкт-Петербурге свой склад. Он находится в Красносельском районе Петербурга, в дер. Виллози.
«Аэрофлот»
24.07.2017 11:32
Аэрофлот вошел в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира
Аэрофлот достиг важнейшего стратегического рубежа и официально вернулся в глобальную элиту гражданской авиации.
www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
Аэрофлот
20.07.2017 15:56
Интерактивный отчет Аэрофлота получил высшую награду в конкурсе Vision Awards
Интерактивная версия годового отчета Аэрофлота за 2016 год получила высшую награду в области маркетинга — платиновую медаль международного конкурса 2016 Vision Awards в категории «Транспорт и логистика».
КЕЙ
19.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали, какие гаджеты нужны для успешной презентации
Деловую презентацию сложно представить без цифровой техники. Какие устройства помогут сделать выступление удачным и эффективным – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Pixabay
18.07.2017 12:45
ТоМесто подготовили карту ресторанной жизни Петербурга
Служба онлайн-бронирования «ТоМесто» разработала интерактивную карту ресторанной жизни для Москвы и Санкт-Петербурга.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.