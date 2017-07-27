Рынок фермеру не нужен

Продуктовым гигантам Valio и Prisma придется потесниться. Петербургские фермеры устали ждать милости от Смольного и готовы к решительным мерам — кооперативу.

Свое мнение о перспективах торговли фермерской продукцией на городских рынках петербургские чиновники высказали недвусмысленно — на тематическую пресс-конференцию 27 июля представители комитета имущественных отношений попросту не пришли. Зато идею крестьянских хозяйств объединяться в Смольном неожиданно восприняли на ура. Осталось научиться торговать.

О том, чтобы навести порядок на рынках, городские власти задумались в мае 2017 года. Тогда комитет имущественных отношений сообщил, что расторгнет договор с операторами Кузнечного, Мальцевского, Московского, Невского и Ломоносовского рынков и выставит на торги право аренды.

В Северной столице работает 14 продовольственных рынков, шесть из них – в частных руках, восемь арендуются у города. И те, и другие давно проиграли битву сетевым ретейлерам. Площади пустуют, а среди покупателей в основном пенсионеры и редкие туристы. Страдает и потребитель. Вместо фермерской продукции торговцы зачастую предлагают горожанам ассортимент продовольственных баз, но со спекулятивной наценкой.

Какими должны быть рынки нового поколения, чиновники пока не сказали, но среди идей, поданных потенциальными инвесторами, нашлись устричные бары, центры духовности и даже академия блогеров.

То, что натуральные продукты, выращенные небольшими крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ) Ленобласти, до потребителей Северной столицы практически не доходят, признают и сами производители. Большинство магазинов, которые позиционируют себя как фермерские, таковыми по сути не являются, говорит президент Ассоциации крестьянских хозяйств Ленобласти Михаил Шконда. Проблема в более высокой себестоимости. Товар КФХ на 20-30% дороже, чем у массового производителя, а портится быстрее, поэтому ретейлерам торговать им не выгодно. Не лучше обстоят дела и с ярмарками, где приходится конкурировать с белорусскими поставщиками.

Работать с рынками проблематично, но по другой причине. «Например, на Кузнечном рыке нам предложили оборудование в таком ужасном состоянии, что положить туда свою продукцию мы не рискнули», – рассказал совладелец племенного завода «Сумино» Леонид Цой.

Поможет ли реформа рынков наладить контакт между фермерами и потребителями, предприниматели рассчитывали услышать от заместителя главы комитета по имущественным отношениям Александра Германа, однако он не пришел. Сама по себе смена операторов вряд ли поможет исправить ситуацию. «Да и потребители с рынков уходят и идут к сетям», – считает Михаил Шконда.

Однако выход есть, уверены в Ассоциации крестьянских хозяйств. Спасение они видят в создании кооперативов по европейской модели. Как пояснил Михаил Шконда, владельцу крестьянского хозяйства несподручно самому сортировать продукцию, куда-то ее везти, а затем продавать — у него просто не останется времени на основную работу. Платить посреднику тоже не выгодно – он останется без прибыли. Однако в Европе фермеры уже давно не работают сами по себе. Там существуют кооперативы, которые забирают у хозяйств продукцию, привозят ее в распределительные центры, а оттуда доставляют в сети.

В качестве примера он привел Финляндию, где производителем Valio владеют 17 молочных кооперативов, а Центральное объединение потребительского кооператива (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, SOK) – владелец одной из крупнейших розничных сетей Prisma.

Такое возможно и в России, уверен Михаил Шконда. В отличие от обычного ретейла, кооперация ставит своей целью не извлечение прибыли, а создание надежных каналов сбыта для входящих в ее состав хозяйств. Поэтому, несмотря на более высокую себестоимость, цены на продукты в таких магазинах не будут заоблачными, пояснил он.

Прообраз такого объединения уже существует. Несколько крестьянских хозяйств, в том числе самого Михаила Шконды, объединились и открыли собственный магазин. Пилотный проект под вывеской «Лавка фермера» работает около года в Кудрово. Там продаются мясо, молоко и овощи. «На выставке «Агрорусь» мы хотим провести переговоры, чтобы усилить эту структуру», – сказал он. Сколько именно производителей могут войти в кооператив, он не уточнил. Всего сейчас в Ленинградской области, по данным ассоциации, насчитывается около 1000 крестьянско-фермерских хозяйств и около ста тысяч личных подсобных хозяйств.

Нашедшая время для фермеров главный специалист комитета по развитию потребительского рынка Ленобласти Екатерина Костюк сообщила, что власти региона намерены помогать кооперативам, но как именно, не уточнила. Правительство Петербурга готово предоставлять льготы по аренде тем, кто будет продавать фермерскую продукцию, заявил начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга Андрей Лях. Чиновник уточнил, что на данный момент никакого постановления на этот счет не существует, чтобы это произошло, бизнес сам должен выйти с инициативой. «Ради бабушек у метро никто магазины создавать не будет», – сказал он. Другое дело, если это будет профессиональный кооператив.

Владельцы небольших хозяйств рады бы воспользоваться предложением, но признают, что пока еще не вполне готовы стать профессиональными ретейлерами. «Сначала мы должны научиться торговать», – подчеркивает Михаил Шконда. «Лавка фермера» в Кудрово уже близка к тому, чтобы выйти на безубыточность, но продажи пока нестабильны. Кроме того, не всем участникам кооперации удается обеспечить нужные объемы поставок. Да и поддерживать полный ассортимент круглый год еще не удается.

Создание кооперации для небольшим хозяйства — это вопрос выживания, соглашаются эксперты, но идею собственной розницы считают авантюрной. По мнению главы аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова, объединяться следует для того, чтобы работать с сетями, а не создавать им альтернативу. «Фермерский магазин никогда не сможет обеспечить такой же ассортимент, как в «Пятерочке», да и мест с хорошей проходимостью в городе почти не осталось», – считает эксперт. Тем более что создать гигантов вроде Prisma и Valio у местных производителей вряд ли получится. «Если у наших северных соседей много хуторов, то у нас структура хозяйства совсем иная», – отмечает Иван Федяков. По данным Петростата из произведенных в Ленобласти 310 тыс. тонн молока, на фермеров приходится около 8%, из 191 тыс. тонн мяса — 2%.

Однако сами владельцы КФХ с таким мнением не согласны. Торговля натуральными продуктами имеет право на существование, пусть и как нишевой проект. К примеру, Леонид Цой и члены его семьи по сути уже создали кооператив, в который помимо производства мяса, рыбы и молока входит два магазина фермерской продукции «Это у нас семейное» и ресторан «Молоко». В большой кооператив предприниматель пока вступать не планирует, зато списывать со счетов рынки не спешит. «Если новый оператор действительно проведет реконцепцию, мы готовы разместить там наш магазин», – говорит он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»