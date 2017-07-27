Китайские военные корабли впервые вошли в Неву

В главную речную артерию Северной столицы впервые вошли два военных гостя из Китая - эсминец «Хэйфэй» и фрегат «Юньчен».

Вечером 27 июля корабли встали у набережной Лейтенанта Шмидта в ожидании Дня ВМФ.

«Хэйфэй» и «Юньчен» ради участия в параде в честь Дня Военно-морского флота досрочно ушли с учений в Балтийском море.

Еще в конце прошлой недели эсминец и фрегат участвовали в двусторонних военно-морских маневрах «Морское взаимодействие-2017» в Калининградской области. К слову, российско-китайские морские учения, в том числе, появление кораблей в Балтийском море, вызывали серьезное беспокойство у НАТО. Теперь военно-политический блок пристально следит за маневрами боевых кораблей.

Тем временем, в Кронштадте уже стоит крупнейший отечественный неавианосный ударный боевой корабль «Пётр Великий». Компанию ему составляет тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской».

27 июля полторы тысячи человек ликвидировали ядерную аварию на «Петре Великом». Это была учебная тревога.

В параде примут участие 60 кораблей и подводных лодок Балтийского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии, а также авиация Тихоокеанского флота. В честь праздника в город приедет президент Владимир Путин.