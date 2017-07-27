Спасатели тушат пожар в ангаре Института им. Иоффе в Петербурге

Полсотни спасателей борются с огнем в Приморском районе. Вечером 27 июля на территории Физико-технического института им. Иоффе загорелся еще один ангар.

На данный момент, как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, пожар в одноэтажной постройке на улице Заповедной, 51, локализован. Ранее ранг пожара повысили до №1-бис. На 100 кв. метрах загорелся картон. Помимо полусотни человек из личного состава к ликвидации пожара привлечено 10 единиц техники.

Сегодняшний день выдался для огнеборцев не самым простым. Днем 27 июля загорелся ангар с химикатами в Невском районе Петербурга. С земли и воздуха его тушили несколько часов. Концентрация опасных веществ в воздухе была превышена в месте пожара, но городу она не угрожает, поскольку ее, по оценке специалистов, разносит ветер.