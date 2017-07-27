«Фонтанка» за 60 секунд – 27 июля

Опять в Невском районе что-то стряслось. К вечеру там загорелся ангар, загремели взрывы. Пахнет химией, и не просто так. Говорим и показываем.

В Петербурге новый тренд – стоять в очереди к метро. Горожане пишут губернатору и премьеру Медведеву с вопросом: «Доколе?» Подземка кивает на требования безопасности.

Думали, со сдачей «Санкт-Петербург арены» и заменой газона мучения на Крестовском закончились? Нет. Теперь там пропали места для зрителей.

Закупки химии для городских бассейнов будут проверены. Четвертый год их выигрывает одна и та же компания, а стоимость контрактов завышена в разы. Причиной для инспекции стала статья «Фонтанки». Обращайтесь.

Депутаты решили сделать нам хорошо. Удивительно, да? Суть проста: поставить ветряк или солнечную батарею, вырабатывать электричество и продавать его сбытовым компаниям. В Петербурге, конечно, на солнце не заработаешь.

Вот вы возмущались насчет дорогого проезда в прошлом году. А говорили вам, то ли еще будет. И будет! У перевозчиков уже все подсчитано. Нам не нравится : (

Пока метро экспериментирует и просит поднять цены, узнали, что там с новыми станциями. С некоторыми – вообще ничего.

А может, так нас пересаживают на здоровый транспорт? На "Фонтанке" вот скоро закончат оформлять велодорожку.

Погода в городе на этой неделе оригинальничает. Где слякоть? Где сырость? Где привычные +10? Что происходит вообще?