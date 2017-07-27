Метрополитен выбрал подрядчика, который проверит его на уязвимость

Компания «Иста-Системс» выиграла конкурс на проверку уязвимости объектов метрополитена. Предприятие объявило его после теракта 3 апреля.

Информация о выборе подрядчика опубликована на сайте госзакупок 27 июля. Открытый конкурс был объявлен ровно месяц назад, официально речь идет о «проведении оценки уязвимости 147 категорированных объектов Петербургского метрополитена в соответствии с изменениями требований транспортной безопасности, утвержденных постановлением правительства от 5 апреля 2017 года №410». Максимальная стоимость контракта составляла 31,8 млн рублей. «Иста-Системс» согласилась выполнить работу за 19,6 млн рублей. Компания соперничала за заказ с ООО «Городское учреждение судебной экспертизы». Обе входят в реестр аккредитованных для такой работы организаций.

410-е постановление правительства было выпущено 5 апреля 2017 года, два дня спустя после

взрыва в петербургском метро. Оно предъявляет новые требования к безопасности транспортных объектов. В частности, документ предписывает провести дополнительную оценку уязвимости, обновить планы объектов метрополитена (в Петербурге последний раз планы составлялись в 2013 году), вписать в структуру безопасности группы быстрого реагирования, обеспечить передачу данных с технических средств подразделениям ФСБ и Ространснадзора.

Тотальный досмотр пассажиров на нескольких станциях руководство метрополитена объясняет именно этим постановлением.

АО «Иста-Системс» зарегистрировано в Петербурге в 2002 году. Основной вид деятельности, согласно СПАРК, – монтаж промышленных машин и оборудования. В реестр аккредитованных организаций по проверке уязвимости объектов железнодорожного транспорта была внесена в 2010 году, свидетельство об аккредитации продлено в мае 2016-го.