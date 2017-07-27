Пожар в ангаре с химикатами в Петербурге ликвидирован

Спасатели боролись с огнем на улице 2-й Луч три часа. К вечеру 27 июля его ликвидировали, сообщают в городском МЧС. Погибших и пострадавших нет.

Стационарные химико-радиометрические лаборатории сделали замеры воздуха после пожара в ангаре в Невском районе. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по природопользованию, повышенной концентрации опасных веществ в городе не зафиксировано. Ранее первый замначальника ГУ МЧС по Петербургу Дмитрий Лёгенький заявлял, что в зоне тушения было обнаружено ПДК вредных веществ. Но порывы сильного ветра серьезно уменьшили концентрацию реагентов в воздухе.

Металлический ангар с химикатами загорелся в 15.53. Огонь частично сложил конструкцию, в связи с чем в некоторых местах упала кровля. Местных жителей помимо огромного пламени напугали звуки взрывов. В МЧС их объяснили хлопками тары в здании. С огнем боролись как с земли, так и с воздуха. Спустя час после возгорания на месте появился пожарно-спасательный вертолёт. Отметим, объём воды, который за раз может скинуть вертолёт, составляет 5 тонн. С земли пожар тушили 79 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе два пожарных рукавных автомобиля – такие машины используются для тушения крупных пожаров и подачи большого количества воды на значительные расстояния.