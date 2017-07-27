Депутату Резнику вменяют сопротивление полковнику Росгвардии

Суд над депутатом ЗакСа Максимом Резником перенесли на 28 июля в связи с вызовом свидетелей. Как сообщил «Фонтанке» оппозиционер, его обвиняют в проявлении физической агрессии в отношении полковника Росгвардии.

«В протоколах значится, что я участвовал в незаконной акции, препятствовал действиям полиции, в том числе именно таким образом — хватал полковника за шею», – рассказал депутат.

В отношении Резника оформлены два протокола — 19.3 КоАП (сопротивление сотрудникам полиции) и 20.2 (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания). За данные нарушения его могут арестовать на срок до 15 суток или оштрафовать на сумму до 20 тыс. рублей.

«Ирония судьбы – судья Дзержинского суда Владимир Васюков, который ведет процесс, в 2008 году выступал в качестве прокурора (3 марта 2008 года Максим Резник был задержан по обвинению в оскорблении представителей власти и применении насилия в отношении представителей власти, уголовное дело было закрыто по примирению сторон — прим. ред.). Мы друг друга вспомнили», – добавил депутат.

Напомним, что 12 июня на Марсовом поле прошла антикоррупционная акция сторонников Алексея Навального. В рамках несогласованного митинга было задержано более 600 человек. В частности, был задержан, но отпущен за неимением санкции прокурора и Максим Резник. По словам законодателя, на Марсовом поле он занимался пресечением противоправных действий сотрудников полиции.