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27.07.2017 19:44

Россвязь заступилась за арестованного ректора университета Бонч-Бруевича

Федеральное агентство связи решило поддержать Сергея Бачевского, которого обвиняют в превышении должностных полномочий при сдаче коммерческим компаниям помещений в аренду.

Как сообщил «Фонтанке» 27 июля адвокат Бачевского Алексей Соколов, Россвязь «изначально» заняла позицию ректора.

«Федеральное агентство связи считает, что в деле нет состава преступления», – сказал защитник Бачевского.

Ранее ФСБ просила Невский районный суд отстранить главу вуза от должности ректора. В удовлетворении этого ходатайства было отказано. Прокуратура, в свою очередь, подготовила апелляционное представление на это решение. В связи с этим за Бачевского в письменной форме вступилась Россвязь. Пресс-служба горсуда Петербурга 27 июля сообщила, что Федеральное агентство связи направило в суд обращение.

«Отстранение от исполнения должностных обязанностей ректора Бачевского является излишней мерой. Федеральное агентство связи просит судебную коллегию по уголовным делам оставить в силе определение Невского районного суда», – говорится в документе.

По словам адвоката главы вуза, заседание по апелляции состоится в начале августа. Поскольку Бачевский находится под домашним арестом и не может работать, в университете его по документам отправили в отпуск.

На должность исполняющего обязанности ректора назначен Георгий Машков, заслуженный изобретатель Удмуртской ССР. При Бачевском он был первым проректором.

Домашний арест ректору Бонч-Бруевича был продлен до 4 сентября. Защита настаивала на подписке о невыезде.

Следствие считает, что в период с 1 июня 2015 года по 1 ноября 2016 года Бачевский в рамках трех контрактов передал нежилые помещения в аренду трем коммерческим организациям, нарушив закон. Университету был нанесен существенный ущерб  – вуз недополучил 1,7 млн рублей.


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