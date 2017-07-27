В опасной близости от кораблей ВМФ на Неве пролетел неизвестный вертолёт

В Петербурге устанавливается принадлежность вертолёта, пролетевшего в опасной близости над соединением кораблей ВМФ на Неве. Нарушителя воздушного пространства запомнила камера Первого канала.

Как стало известно «Фонтанке», полтретьего дня 27 июля над водной гладью между Благовещенским и Дворцовым мостами появился неопознанный вертолёт. Он шел настолько низко, что лицо пилота могли разглядеть члены экипажей подлодки, сторожевого корабля «Адмирал Макаров», корвета «Стойкий» и других участников парада ВМФ, стоящих на Неве. Опасный маневр вертолета запечатлела телекамера. Она зафиксирована на тросе, протянутом между невскими берегами от Медного всадника до створа Таможенного переулка на Васильевском острове.

В Петербурге с 25 по 30 июля в связи с парадом в День ВМФ и предшествующими ему репетициями закрыто воздушное пространство для гражданской авиации. Прокуратура города начала проверку инцидента. О нём уведомлена ФСО, не только отвечающая за первых лиц государства, но и отдающая распоряжения о мерах безопасности.