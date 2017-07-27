УФАС приостановило два из трех конкурсов по телекоммуникациям для «Невской ратуши»

Региональное управление антимонопольной службы приостановило два конкурса, связанных с телекоммуникационным обеспечением «Невской ратуши». Их общая стоимость приближается к 900 млн рублей.

Информация о приостановке конкурсных процедур опубликована на сайте госзаказа 27 июля. Речь идет об аукционе на 495 миллионов по строительству сети передачи данных для нового здания на Новгородской улице, куда осенью должны переехать некоторые комитеты Смольного («Невская ратуша»). Накануне стало известно, что на него заявился только Ростелеком, с ним и собирались заключать контракт.

Второй конкурс, на 378 млн рублей, относится к строительству кабельной сети. Протоколы вскрытия конвертов по нему пока не публиковали. Жалобы в обоих случаях подало некое ООО «Феникс». Их рассмотрят 31 июля.

В настоящее время проводятся еще одни торги для «Невской ратуши» – по строительству телефонной сети на 423 млн рублей. Единственным участником также оказался Ростелеком. Этот аукцион не приостановлен.

Срок выполнения работ во всех трех случаях — 1 сентября 2017 года.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что комитеты петербургского правительства переедут в комплекс «Невская ратуша» на Новгородской улице в ноябре этого года. Это относится к чиновникам, которые работают в Смольном проезде и на Вознесенском проспекте.