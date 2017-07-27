Пассажиропоток Пулково в первом полугодии вырос на четверть

Петербургский аэропорт Пулково с января по июнь 2017 года обслужил 7,1 млн человек, что на 25,4% превышает показатель за первые шесть месяцев 2016 года. Об этом 27 июля сообщает управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы».

Летать стали чаще как по России, так и за рубеж. Так, пассажиропоток на внутренних воздушных линиях за шесть месяцев вырос на 21,2% и составил 4,6 млн человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Симферополь, Екатеринбург и Калининград. Спрос на международные перелеты вырос на 34%, до 2,5 млн человек. Наиболее востребованными оказались такие направления, как Анталья, Франкфурт-на-Майне, Минск, Париж и Ларнака.

64% всех пассажиров перевезли пять крупнейших авиакомпаний – «Россия», «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Ютэйр». Среди иностранных игроков лидерами стали Lufthansa, «Белавиа», «Узбекистон Хаво Йуллари», KLM, «Эмирейтс».