Депутата ЗакСа Резника могут осудить на 15 суток за участие в июньском митинге на Марсовом поле

Дзержинский районный суд начал рассматривать административные дела по факту участия в митинге 12 июня депутата ЗакСа Максима Резника. Об этом 27 июля депутат сообщил «Фонтанке» из зала суда.

В отношении Резника оформлены два протокола — 19.3 КоАП (сопротивление сотрудникам полиции) и 20.2 (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания). За данные нарушения могут осудить до 15 суток или оштрафовать на сумму до 20 тыс. рублей.

По словам депутата, в 78-м отделе полиции он написал возражение в отношении составленных протоколов, после чего поехал в суд.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области за два дня так и не смогли сообщить «Фонтанке», почему спустя 1,5 месяца после акции решили наказать парламентария, а также была ли на это санкция прокурора города — только с его санкции депутата могут осудить.

Напомним, что 12 июня на Марсовом поле прошла антикоррупционная акция сторонников Алексея Навального. В рамках несогласованного митинга было задержано более 600 человек. В частности, был задержан, но отпущен за неимением санкции прокурора и Максим Резник. По словам законодателя, на Марсовом поле он занимался пресечением противоправных действий сотрудников полиции.