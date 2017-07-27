ФАС разрешила шведскому производителю снеков купить петербургскую фабрику «Ориент продактс»

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство шведской сельхозкомпании Lantmannen о покупке производителя хрустящих хлебцев «Ориент продактс» – второго предприятия шведов в России и первого в Петербурге.

Информация о решении ФАС появилась в СМИ 27 июля. Само решение в материалах ведомства датировано 25-м числом.

Lantmannen собирается приобрести 100% уставного капитала «Ориент продактс». Ранее компания сообщала, что планирует закрыть сделку к началу сентября, но ее сумму не раскрывала.

Lantmannen – шведский сельскохозяйственный кооператив, которым владеют 25 тыс. фермеров Швеции. Является производителем хлебцев Finn Crisp. В России компании принадлежит фабрика в Московской области.

«Ориент продактс» выпускает хлебцы под марками «Круазетт» и «Щедрые». Компания зарегистрирована в Петербурге. Производство расположено в городе Сертолово Ленинградской области.