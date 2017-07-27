В Кронштадте отрепетировали ядерную аварию на крейсере «Пётр Великий»

Ликвидацией ядерной аварии на крейсере «Пётр Великий» сегодня занимались полторы тысячи человек. Тревога была учебной.

В масштабной операции 27 июля принимали участие личный состав Балтийского и Северного флотов, МЧС, подводный крейсер «Дмитрий Донской» и представители городской администрации.

«В ходе учения личный состав отработал действия по локализации условной аварии на ядерном опасном объекте и по борьбе за живучесть корабля. Кроме того, были проверены системы управления и оповещения, их совместимость и слаженность действий различных подразделений и гражданских служб», – пояснили в пресс-службе Западного военного округа. Учение носило плановый характер.

Как ранее сообщала «Фонтанка», «Пётр Великий» и «Дмитрий Донской» прибыли в Кронштадт для участия в параде в честь Дня ВМФ, который состоится в воскресенье, 30 июля. В нем примут участие 60 кораблей и подводных лодок Балтийского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии, а также авиация Тихоокеанского флота. В честь праздника в город приедет президент Владимир Путин.