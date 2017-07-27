Пожар в ангаре с химреагентами в Невском районе локализован, превышена ПДК

Огонь в ангаре на улице 2-й Луч удалось локализовать с помощью спасательной авиации и пожарных рукавных автомобилей. На месте превышена ПДК опасных веществ, но опасности для окружающих нет.

На место пожара в Невском районе 27 июля прибыл первый замначальника ГУ МЧС по Петербургу Дмитрий Лёгенький. По его словам, «взрывы», на которые жаловались местные жители, связаны с хлопками тары. В ангаре хранятся химические реагенты и бытовая химия.

Ангар сделан из металла, и огонь частично сложил конструкцию, в связи с чем в некоторых местах упала кровля. Пострадавшие, по словам Лёгенького, отсутствуют. Непосредственно в зоне тушения передвижная химико-радиометрическая лаборатория обнаружила превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Опасности для окружающих нет. Сильный ветер разносит реагенты, и их концентрация уменьшается. Однако рядом с ангаром все равно чувствуется резкий химический запах.

К ликвидации пожара привлечено 79 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе два пожарных рукавных автомобиля. Такая техника борется с огнем воздушно-пенными струями с помощью лафетных стволов, мощность которых больше, чем у обычной пожарной машины. Они используются для тушения крупных пожаров и подачи большого количества воды на значительные расстояния.