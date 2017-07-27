Фурсенко: Молло повёл себя безобразно, он будет наказан

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Йоан Молло будет наказан за неприличный жест в сторону болельщиков.

«Молло повёл себя безобразно. Профессиональный футболист не должен позволять себе такого. Он будет наказан», — цитирует 27 июля заявление президента «Зенита» Сергея Фурсенко «Чемпионат.com» со ссылкой на федеральные агентства.

Что именно ждёт провинившегося футболиста, Фурсенко не уточнил.

Напомним, ранее Молло был переведен в «Зенит-2» — вторую команду клуба, выступающую в Футбольной национальной лиге, втором по силе дивизионе российского футбола. Игрок оказался не нужен главному тренеру Роберто Манчини. В связи с этим клуб все лето искал команду, которая арендовала бы Молло, но французский полузащитник так никого и не заинтересовал.

Для получения практики он был направлен в «Зенит-2», где проведет часть сезона. В своей первой игре за «Зенит-2» в среду, 26 июля, против «Сибири» футболист попал в скандальную ситуацию: показал средний палец фанатам «Зенита», оскорблявшим его.