Горящий в Петербурге ангар с химреактивами тушат с воздуха

Ангар с химическими материалами, горящий в эти минуты в Невском районе, тушат с земли и воздуха.

Над ангаром на улице 2-й Луч в районе 17.00 появился пожарно-спасательный вертолёт и присоединился к борьбе с пожаром. С огнём на площади 200 кв. м борются 42 пожарных и 16 расчетов.

Пожар в здании № 9а с химическим оборудованием и продукцией компании «Вектон» вспыхнул в 15.53. Ранг пожара повышен до 1-бис. Информация о пострадавших отсутствует. По округе распространился сильный запах жженых медикаментов. Чёрный дым сменился сначала жёлтым, а затем белым. Сейчас на месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория.