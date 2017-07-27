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27.07.2017 17:39

Shell заявила, что будет работать над «Северным потоком-2» с учетом санкций

Нидерландско-британский концерн Shell готов выполнять взятые на себя обязательства по российским проектам, в том числе по «Северному потоку-2». При этом компания учтёт расширение санкций со стороны США.

Как пишет «Лента.Ру» со ссылкой на ТАСС, об этом 27 июля заявил главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден. Он отметил, что пока неясно, как санкции скажутся на возможности Shell участвовать в проекте.

«Мы будем выполнять эти обязательства настолько хорошо, насколько это возможно», — подчеркнул Берден. Он напомнил, что концерн подписал соглашение, предусматривающее финансирование проекта строительства газопровода.

Помимо Shell, соглашение по финансированию «Северного потока-2» подписали компании Engie, OMV, Uniper и Wintershall. Они должны обеспечить долгосрочное финансирование в размере 50 процентов от общей стоимости проекта, что составляет 9,5 млрд евро. Вклад каждой компании составляет 950 млн евро.
 
25 июля палата представителей Конгресса США подавляющим большинством, 419 против 3, проголосовала за законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. По словам уполномоченного федеральным правительством Германии по сотрудничеству с Россией Гернота Эрлера, отказ от «Северного потока-2» буквально прописан в тексте документа. При этом попасть под санкции может любое сотрудничество между ЕС и Россией в сфере энергетики, вплоть до ремонта трубопроводов, от которых зависит энергоснабжение Евросоюза. При этом в администрации президента США ожидают, что в документ будут внесены дополнительные изменения, и возможно, он будет ужесточён.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 млрд кубометров в год. Его строительство должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го.


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