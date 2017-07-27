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17:44 27.07.2017
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17:44
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17:40
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17:39
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17:33
Главу петербургской сети АЗС лишили дорогой машины
17:21
Смольный обещал решить проблемы новоселов Дальневосточного проспекта
17:19
Минздрав в августе разрешит врачам выписывать лекарства в обход инструкций
17:12
В горящем в Петербурге ангаре хранятся химические реактивы
17:04
Мощи адмирала Ушакова опоздали в Морской собор из-за ДТП
16:51
К горящему в Петербурге ангару выехала передвижная химическая лаборатория
16:49
В России утвердили три приоритетных проекта в здравоохранении
16:37
В День ВМФ "Аврора" и Дорога жизни будут бесплатными
16:36
На место ЧП на улице 2-й Луч съезжаются пожарные расчёты
16:33
Из Германии напомнили о «простом решении» проблем с «Сименсом» и турбинами в Крыму
16:19
Онищенко: Ответ на санкции США - запрет вейпов и закрытие табачных заводов
16:13
На улице 2-й Луч горит ангар. Слышны взрывы
16:07
Посмотреть репетицию Дня ВМФ помешает алкоголь
15:53
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15:43
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15:25
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27.07.2017 17:34

Tele2 подготовила удобное предложение для бизнеса

Tele2 подготовила удобное предложение для бизнеса
Tele2

У Tele2 появилось комплексное решение для корпоративных клиентов – «Выгодный комплект». Оно включает в себя 3 базовых блока: услуги «Многоканальный номер», «Корпоративная АТС» и «Бизнес-SMS» – и позволяет оптимизировать телеком-инфраструктуру предприятия

Пользователям предложения «Выгодный комплект» доступен одноименный тарифный план. Корпоративные клиенты оператора также могут выбрать любой из открытых для подключения тарифов.

Услуга «Многоканальный номер» предоставляет единый мобильный номер для приема неограниченного количества входящих звонков. В личном кабинете опции пользователям доступна статистика по звонкам, совершенных с многоканальных номеров.

«Корпоративная АТС» дает возможность повысить эффективность обработки вызовов от клиентов и партнеров. Услуга распределяет входящие звонки между мобильными номерами сотрудников компании.

Сервис «Бизнес-SMS» позволяет отправлять 500 текстовых сообщений в месяц на номера партнеров и клиентов. Получателями SMS могут быть как абоненты Tele2, так и абоненты других российских операторов. Пользователи услуги управляют рассылками онлайн через личный кабинет: создают новые группы, следят за статусом рассылки, получают отчеты об осуществленных отправлениях.

К базовому пакету услуг предложения «Выгодный комплект» можно подключить дополнительные опции. Так, услуга «Городской номер» дает возможность к федеральному номеру получить также прямой городской. Услуга «Контроль сотрудников» позволяет определить местоположение сотрудников. А благодаря опции «Плюс навигация» представителям бизнеса открыт безлимитный доступ к официальным сервисам геолокации «Яндекс. Карты», «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс. Транспорт». При пользовании услугой интернет-трафик в сети Tele2 не тарифицируется.


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Tele2
27.07.2017 17:34
Tele2 подготовила удобное предложение для бизнеса
У Tele2 появилось комплексное решение для корпоративных клиентов – «Выгодный комплект».
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
26.07.2017 15:05
Электронный больничный становится реальностью
С 1 июля 2017 года медицинские организации вправе по выбору пациента и с его письменного согласия выдавать больничный лист на бумажном носителе либо в виде сформированного и размещенного в информационной системе ФСС России электронного документа
Аэрофлот
26.07.2017 10:35
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В связи с опубликованной некоторыми СМИ информацией о пикете, проведенном якобы сотрудниками Аэрофлота, авиакомпания сообщает.
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25.07.2017 18:12
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