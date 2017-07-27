Минздрав в августе разрешит врачам выписывать лекарства в обход инструкций

Российские врачи получат право выписывать медикаменты независимо от того, какие показания указаны в их инструкциях.

Проект соответствующего приказа Минздрава опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сообщается, что общественное обсуждение документа началось 26 июля и закончится 9 августа. Планируется, что он вступит в силу в августе 2017 года.

Документ позволит врачам выписывать лекарства, показания к применению которых, указанные в инструкции, не совпадают с симптомами и заболеванием пациента (так называемый офф-лейбл).