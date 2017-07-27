В горящем в Петербурге ангаре хранятся химические реактивы

Горящий в Невском районе Петербурга ангар принадлежит компании, которая занимается химическим производством. На место сильного пожара выехала передвижная лаборатория, чтобы замерить содержание вредных веществ в атмосфере.

Как 27 июля сообщили «Фонтанке» в администрации Невского района, на улице 2-й Луч полыхает здание № 9а с химическим оборудованием и продукцией компании «Вектон». Фирма поставляет линейку реактивов, включая свинец, натрий, марганец и другие. По данным МЧС, с 15:53, когда поступила заявка, огонь распространился на 200 квадратных метров. Ранг пожара повысили до 2-го номера сложности. Жилых домов поблизости нет.

Петербуржцы заявляют, что продолжают слышать взрывы, а по округе распространился сильный запах жженых медикаментов. Чёрный дым сменился сначала жёлтым, а затем белым.

На месте продолжают работать 79 пожарных. Очевидцы насчитали больше 20 спецмашин и отметили, что огнеборцы работают без противогазов.

Сведения о пострадавших пока не поступали.